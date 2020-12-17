Такое решение принял спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозане.

Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне вынес вердикт по делу Российского антидопингового агентства (РУСАДА) и Всемирного антидопингового агентства (WADA). Об этом пишет «Sport24».

Так, по его решению российским спортсменам будет запрещено выступать на крупных международных соревнованиях до 16 декабря 2022 года — то есть, суд в два раза уменьшил наложенную на страну четырехлетнюю дисквалификацию. Ограничения коснутся мировых чемпионатов, летней Олимпиады в Токио и зимней Олимпиады в Пекине.

Вместе с тем России будет позволено провести матчи Евро-2020 и финал Лиги чемпионов в футболе и чемпионат мира по хоккею — 2023 в Санкт-Петербурге.