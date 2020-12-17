В Ленобласти выписали более 70 протоколов за нарушение ковид-ограничений

Выяснилось, что за первую неделю декабря в Ленинградской области в ходе проверок Роспотребнадзора выявили более 70 нарушений по соблюдению эпидемиологических норм.

Пресс-служба ведомства сообщила, что сотрудники Управления Роспотребнадзора по Ленобласти проверяли заведения общепита, продуктовые магазины, крупные предприятия и прочие объекты торговли и производства.

За неделю ими было проведено порядка 300 рейдов, в результате которых были выявлены случаи несоблюдения масочного режима, отсутствия дезинфекции помещений и посетителей.

Всего за первую неделю декабря проверяющие составили более 70 протоколов.