В Ленинградской области за последние сутки COVID-19 подтвердился у 235 человек. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба на 18 декабря.

Управление Роспотребнадзора приводит список населенных пунктов, где выявлены новые зараженные.

Бокситогорский район: Бокситогорск (+4), Пикалево (+10), Бор (+1).

Бокситогорск (+4), Пикалево (+10), Бор (+1). Волосовский район: Торосово (+1).

Торосово (+1). Волховский район: Волхов (+7), Сясьстрой (+2), Новая Ладога (+1), Заовражье (+1).

Волхов (+7), Сясьстрой (+2), Новая Ладога (+1), Заовражье (+1). Всеволожский район: Мурино (+3), Всеволожск (+7), Кудрово (+1), Янино-1 (+1), Разметелево (+1), Сертолово (+12), пгт. им. Морозова (+1), Старая (+1), Токсово (+1), Романовка (+1), Гарболово (+1), пгт. им. Свердлова (+2), Рахья (+1), Васкелово (+1), Кирпичный Завод (+1), Коккорево (+1), Малая Романовка (+1).

Мурино (+3), Всеволожск (+7), Кудрово (+1), Янино-1 (+1), Разметелево (+1), Сертолово (+12), пгт. им. Морозова (+1), Старая (+1), Токсово (+1), Романовка (+1), Гарболово (+1), пгт. им. Свердлова (+2), Рахья (+1), Васкелово (+1), Кирпичный Завод (+1), Коккорево (+1), Малая Романовка (+1). Выборгский район: Выборг (+12), Рощино (+1), Светогорск (+3).

Выборг (+12), Рощино (+1), Светогорск (+3). Гатчинский район: Гатчина (+7), Тайцы (+2), Кобралово (+1), Сиверский (+3), Вырица (+2), Коммунар (+1), Большое Рейзино (+1), Большие Колпаны (+1), Новый Свет (+2), Антелево (+1), Семрино (+1), Дружноселье (+1), Раболово (+1).

Гатчина (+7), Тайцы (+2), Кобралово (+1), Сиверский (+3), Вырица (+2), Коммунар (+1), Большое Рейзино (+1), Большие Колпаны (+1), Новый Свет (+2), Антелево (+1), Семрино (+1), Дружноселье (+1), Раболово (+1). Кингисеппский район: Кингисепп (+12), Котельский (+1), Усть-Луга (+1), Порхово (+1), Ивангород (+1).

Кингисепп (+12), Котельский (+1), Усть-Луга (+1), Порхово (+1), Ивангород (+1). Киришский район: Кириши (+15), Пчева (+1).

Кириши (+15), Пчева (+1). Кировский район: Шлиссельбург (+4), Отрадное (+1), Шум (+1), Мга (+6).

Шлиссельбург (+4), Отрадное (+1), Шум (+1), Мга (+6). Лодейнопольский район: Лодейное Поле (+8).

Лодейное Поле (+8). Ломоносовский район: Новоселье (+3), Аннино (+1), Большая Ижора (1), Горбунки (+2), Вильповицы (+1), Оржицы (+2), Пеники (+1).

Новоселье (+3), Аннино (+1), Большая Ижора (1), Горбунки (+2), Вильповицы (+1), Оржицы (+2), Пеники (+1). Лужский район: Луга (+7), Заклинье (+1), Дзержинского (+1), Волошово (+1), Дивенская (+1), Боровое (+1).

Луга (+7), Заклинье (+1), Дзержинского (+1), Волошово (+1), Дивенская (+1), Боровое (+1). Подпорожский район: Подпорожье (+3), Вознесенье (+2), Кипрушино (+1).

Подпорожье (+3), Вознесенье (+2), Кипрушино (+1). Приозерский район: Приозерск (+3), Саперное (+3), Громово (+3), Кузнечное (+2), Суходолье (+1), Ромашки (+1).

Приозерск (+3), Саперное (+3), Громово (+3), Кузнечное (+2), Суходолье (+1), Ромашки (+1). Сланцевский район: Сланцы (+8), Загривье (+1).

Сланцы (+8), Загривье (+1). Тихвинский район: Тихвин (+9), Шугозеро (+1), Березовик (+1), Чемихино (+1).

Тихвин (+9), Шугозеро (+1), Березовик (+1), Чемихино (+1). Тосненский район: Тосно (+5), Тельмана (+1), Никольское (+6), Лисино-Корпус (+1), Федоровское (+1).

Актуальные разделения по зонам в Ленинградской области: