Населенные пункты Ленобласти, где выявлены 235 новых зараженных 18 декабря

Автор: Сергей Агутин
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В Ленинградской области за последние сутки COVID-19 подтвердился у 235 человек. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба на 18 декабря.

Управление Роспотребнадзора приводит список населенных пунктов, где выявлены новые зараженные.

  • Бокситогорский район: Бокситогорск (+4), Пикалево (+10), Бор (+1).
  • Волосовский район: Торосово (+1).
  • Волховский район: Волхов (+7), Сясьстрой (+2), Новая Ладога (+1), Заовражье (+1).
  • Всеволожский район: Мурино (+3), Всеволожск (+7), Кудрово (+1), Янино-1 (+1), Разметелево (+1), Сертолово (+12), пгт. им. Морозова (+1), Старая (+1), Токсово (+1), Романовка (+1), Гарболово (+1), пгт. им. Свердлова (+2), Рахья (+1), Васкелово (+1), Кирпичный Завод (+1), Коккорево (+1), Малая Романовка (+1).
  • Выборгский район: Выборг (+12), Рощино (+1), Светогорск (+3).
  • Гатчинский район: Гатчина (+7), Тайцы (+2), Кобралово (+1), Сиверский (+3), Вырица (+2), Коммунар (+1), Большое Рейзино (+1), Большие Колпаны (+1), Новый Свет (+2), Антелево (+1), Семрино (+1), Дружноселье (+1), Раболово (+1).
  • Кингисеппский район: Кингисепп (+12), Котельский (+1), Усть-Луга (+1), Порхово (+1), Ивангород (+1).
  • Киришский район: Кириши (+15), Пчева (+1).
  • Кировский район: Шлиссельбург (+4), Отрадное (+1), Шум (+1), Мга (+6).
  • Лодейнопольский район: Лодейное Поле (+8).
  • Ломоносовский район: Новоселье (+3), Аннино (+1), Большая Ижора (1), Горбунки (+2), Вильповицы (+1), Оржицы (+2), Пеники (+1).
  • Лужский район: Луга (+7), Заклинье (+1), Дзержинского (+1), Волошово (+1), Дивенская (+1), Боровое (+1).
  • Подпорожский район: Подпорожье (+3), Вознесенье (+2), Кипрушино (+1).
  • Приозерский район: Приозерск (+3), Саперное (+3), Громово (+3), Кузнечное (+2), Суходолье (+1), Ромашки (+1).
  • Сланцевский район: Сланцы (+8), Загривье (+1).
  • Тихвинский район: Тихвин (+9), Шугозеро (+1), Березовик (+1), Чемихино (+1).
  • Тосненский район: Тосно (+5), Тельмана (+1), Никольское (+6), Лисино-Корпус (+1), Федоровское (+1).

Актуальные разделения по зонам в Ленинградской области:

  1. «Красная» (первая) зона – Всеволожский, Тихвинский, Тосненский, Выборгский и Гатчинский районы.
  2. «Желтая» (вторая) зона – Волосовский, Киришский, Приозерский, Кировский, Ломоносовский, Лужский и Сланцевский районы и округ Сосновый Бор.
  3. «Зеленая» (третья) зона – Волховский, Лодейнопольский, Подпорожский, Бокситогорский, Кингисеппский районы.
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