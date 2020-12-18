Пользователя в первую очередь должно насторожить резкое увеличение сетевой активности.

Специалисты в сфере анализа защищенности рассказали, какие признаки могут указать, на то, что ваш телефон прослушивается. Самым очевидным признаком, по их словам, является внезапное увеличение сетевой активности мобильных приложений, которыми владелец смартфона обычно не пользуется. Об этом может говорить может резкое увеличение потребления интернет трафика и заряда батареи.

Так же индикатором может послужить сообщение о том, что смартфон не использует шифрование при передаче данных. Убедиться в том, что на телефоне не подключены шпионские функции, можно с помощью короткой команды ##002#.