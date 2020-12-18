Уходящий год начался для всей страны с тяжелых испытаний, которые Ленобласть встретила спокойно и нашла самые оптимальные решения для выхода из кризиса, считает первый зампред правительства Ленобласти — председатель комитета финансов Роман Марков.

“Этот год стал временем серьезных испытаний для каждого из нас и для области в целом. Большая нагрузка легла на финансовую систему региона. Для достойного ответа вызовам времени мы приложили все усилия и успешно решили стоящие перед нами задачи, выполнив все социальные обязательства перед жителями области”, — рассказал в эксклюзивном интервью Online47 и “Общей газеты Ленинградской области” Роман Марков.

В частности, Ленобласть не снизила социальные расходы на поддержку семей, пожилых людей, развитие в регионе здравоохранения и образования. Продолжила строить и ремонтировать дороги, возводить новые социальные объекты, не останавливали программу расселения аварийного жилья и многое другое.

“Этот год год сделал нас мудрее и подарил нам немало достижений. Мы завершаем его с четкими планами и стратегиями, которые отвечают актуальным требованиям времени и интересам всех жителей нашего региона», — отметил Марков.

В заключении он пожелал жителям Ленинградской области крепкого здоровья, мира и достатка.