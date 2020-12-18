Александр Беглов решил судьбу «наливаек»

Губернатор Александр Беглов подписал окончательный законопроект о заведениях, расположенных в многоквартирных жилых домах.

Инициатива изменит 5-ю статью городского закона «Об обороте алкогольной и спиртосодержащей продукции в Санкт-Петербурге».

Теперь продажа алкогольной продукции в увеселительных заведениях, находящихся в жилых домах города, будет возможна до 1 января 2022 года. Также в проекте прописано главное условие деятельности «наливаек» — площадь помещения должна быть не меньше 20 квадратных метров.

Заведения, расположенные в «хрущевках» и располагающие площадью не меньше 50 квадратных метров, смогут торговать горячительными напитками с 1 января 2020 года.