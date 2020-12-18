Петербургские бездомные будут получать выплаты на детей

Александр Беглов 18 декабря подписал законопроект, который поддержит самую незащищенную категорию граждан- бездомных.

Как сообщили в администрации Петербурга, изменения коснулись 1-й статьи «Социального кодекса Петербурга». Согласно подписанному проекту, если гражданин является бездомным (официально не зарегистрированным по месту жительства), его доход не превышает прожиточный минимум и у него есть дети от 3 до 7 лет, для него будет предусмотрено ежемесячное пособие на детей.

Размер выплаты составит половину величины прожиточного минимума, т.е. примерно 5500 рублей. На данный момент в городе зарегистрировано 110 детей без определенного места жительства.