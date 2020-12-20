Расписание электричек в Сестрорецк и Белоостров частично изменят

С 21 декабря изменится расписание ряда пригородных поездов на Финляндском направлении Октябрьской железной дороги, сообщает пресс-служба АО «СЗППК».

поезд № 6031 Петербург, Финляндский вокзал (17:34) – Белоостров (18:42).

поезд № 6033 Петербург, Финляндский вокзал (18:02) – Белоостров (19:14).

поезд № 6084 Сестрорецк (17:25) – Петербург, Финляндский вокзал (18:26).

Более подробно с расписанием электричек можно ознакомиться на станциях и вокзалах, а также на сайте компании.

Напомним, с 13 декабря изменилось расписание пригородных поездов. А с 28 декабря между Петербургом и Тихвином начнут курсировать “Ласточки”.