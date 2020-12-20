Запуск “Лыжной стрелы” до Ленобласти запланирован на 17 января

В следующем году “Лыжные стрелы” — электрички, которые доставят любителей спорта до лыжных трасс в Ленобласти, начнут курсировать с 17 января по 20 марта 2021 года.

Как сообщают в городском комитете по физической культуре и спорту, в новом сезоне всего будет десять рейсов: 17, 23 и 31 января, 7, 14, 20 и 28 февраля, 6, 14 и 20 марта. Однако даты могут измениться из-за погодных условий и неблагополучной эпидемиологической обстановки, пишет Рeterburg2.

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Напомним, что в прошлом сезоне “Зимние стрелы” несколько раз откладывали из-за отсутствия снега, а потом и вовсе отменили.