Гудок электрички вывел из леса заблудившегося 10-летнего школьника из Орехово

Вчера, 20 декабря, спасателям поступило сообщение о заблудившемся в лесу у Орехово 10-летнем мальчике. Он пропал прямо на занятиях в спортивной секции по туризму.

С собой у него не было телефона, только компас, карта и рюкзак. Мальчик сориентировался на звук электрички и вышел к железной дороге. Спустя три часа после поступления сигнала школьника нашли на станции Лемболово Всеволожского района, сообщает пресс-служба СУ СК по Ленобласти.

В поисках были задействованы 50 человек: спасатели Шлиссельбурга, Приозерска, сотрудники администрации, волонтеры ПСО «Лиза Алерт» и «Экстремум». Сейчас следователи выясняют все обстоятельства случившегося.