Коронавирус в России и мире. Последние данные об эпидемии на 21 декабря

Ежедневная сводка о мировой эпидемии коронавирусной инфекции.

По последней информации, число заразившихся коронавирусной инфекцией по всему миру превысило 77,1 млн человек. Количество смертельных исходов достигло 1,6 млн случаев. Выздоровевшими считаются свыше 53,9 млн человек из общего числа заразившихся. Об это сообщает университет Джонса Хопкинса.

В Индии COVID-19 диагностирован более 10 056 248 человек. Непростая ситуация складывается в Бразилии где насчитывают 7 238 600 заражённых. США лидируют по распространению вируса: свыше 18 267 579 заболевших.

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В России, по состоянию на утро на 21 декабря, число заразившихся коронавирусом составляло 2 848 377 человек. Всех, с кем контактировали новые пациенты, ждут обследования врачей. Все граждане находятся под постоянным наблюдением в специальных боксах.