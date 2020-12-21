Власти Санкт-Петербурга выделят на закупку лекарств для больных COVID-19 более 321 млн рублей

Власти Санкт-Петербурга выделят дополнительно на закупку лекарств для амбулаторных пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19 более 321 миллиона рублей, сообщает пресс-служба администрации губернатора города.

«Губернатор Александр Беглов подписал постановление о выделении из резервного фонда правительства Санкт-Петербурга более 321 миллиона рублей на закупку лекарственных препаратов для пациентов с подтверждённым диагнозом COVID-19, находящихся на амбулаторном лечении», — говорится в сообщении.

Отмечается, что лекарственные препараты будут закуплены районными поликлиниками в кратчайшие сроки. Эти средства наряду с уже перечисленным финансированием из федерального бюджета позволят закупить необходимые лекарства для всех нуждающихся пациентов.

Вам будет интересно Врач назвал предрасположенных к тяжелой форме коронавируса людей У людей с предрасположенностью к тромбообразованию заболевание коронавирусом может протекать особенно тяжело, заявил сосудистый хирург, врач клиники «Центр флебологии» Амиран... 20.12.2020 35

Кроме того, правительство Санкт-Петербурга выделит дополнительные средства на закупку 35 автомобилей для участковых врачей, посещающих пациентов на дому. Также предусмотрены дополнительные средства на аренду поликлиниками автомобилей для перевозки участковых врачей в январе – феврале 2021 года.