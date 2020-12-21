В Гатчине в подвале дома нашли расфасованные по пакетам части тела

Вчера вечером, 20 декабря, в полицию сообщили о человеческих останках, найденные в подвале одного из домов на улице Кригетова в Гатчине.

Прибывшие на место полицейские обнаружили мумифицированные части тела человека, они были упакованы в пакеты. Пол умершего определить не удалось, поскольку смерть, по предварительным данным, наступила больше года назад, пишут “Невские новости”.

Возбуждено уголовное дело.