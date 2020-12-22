Дрозденко: Ленобласть растет по основным отраслям экономики несмотря на COVID-19

В ходе пресс-конференции, посвященной итогам уходящего 2020 года, Александр Дрозденко рассказал, каким образом в Ленинградской области удалось избежать драматического снижения оборотов в экономике.

«Ленинградская область одна из первых в России ввела прогрессивную систему ограничений светофор», – рассказал Александр Дрозденко

Глава региона отметил, что промышленность, строительство и сельское хозяйство – это локомотивы для всех остальных отраслей экономики. Благодаря своевременным решениям по предотвращению распространения COVID-19 удалось удержать на плаву основные направления экономики.

Ни одно предприятия за время пандемии не было закрыто. По состоянию на декабрь индекс промышленности в области составил 98,8%. Есть отрасли, которые снизили показатели. Например, в области ЖКХ индекс составляет 95% уровню 2019 года.