Видео: безмасочнику проломили череп в магазине в Петербурге – он умер спустя сутки

В супермаркете «Дикси» на улице Елизарова в Санкт-Петербурге 20 декабря произошел конфликт, в результате которого скончался местный житель.

На кассе магазина поссорились двое мужчин. Один из них был в маске, другой – без маски. На видео видно, как человек в маске толкает безмасочника. Тот при падении ударился головой об стену.

Очевидцы вызвали скорую, пострадавшего госпитализировали. Врачи диагностировали разрыв селезенки и ушиб головного мозга. Несмотря на усилия медиков, спустя сутки пациент умер.