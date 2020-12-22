В мире не осталось континентов без COVID-19

Первые случаи заражения COVID-19 были выявлены в Антарктиде. Таким образом, в мире не осталось континентов, не затронутых пандемией.

COVID-19 выявлен у 36 сотрудников чилийской антарктической станции Хенераль-Бернардо-О’Хиггинс. Из них 26 – военнослужащие, 10 – обслуживающий персонал. Заболевших эвакуировали. Они помещены под наблюдением врачей.

А 17 декабря сообщалось, что COVID-19 выявлен у трех членов экипажа Sargento Aldea. Судно посещало базу в конце ноября.