Психиатр-нарколог Евгений Брюн назвал другие способы облегчить свое состояние.

Главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава России Евгений Брюн рассказал, чем опасно так называемое «лечение» похмелья новой порцией спиртного. Об этом пишет «RT».

«Наслаивать новый алкоголь на непереработанный старый очень опасно, это вызывает различные ассоциированные с алкоголем расстройства, и прежде всего, сердечно-сосудистой-систем. И нужно помнить, что алкоголь в организме человека перерабатывается от трёх дней до трёх недель», — пояснил Брюн.

Вместо этого он посоветовал больше спать и восстанавливать силы, а также правильно питаться: пить кефир, крепкие бульоны, капустный рассол.