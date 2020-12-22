Обслуживание автопарка правительства Ленобласти обойдется в 35 млн рублей

Стало известно, что на ремонт и техническое обслуживание автомобилей правительства Ленобласти за два года потратят почти 35 млн рублей.

Информация об этом появилась на портале госзакупок. В самом конце декабря 2020 года заканчивается прием заявок от потенциальных подрядчиков на выполнение обслуживания автопарка. На данном этапе сумма контракта составила 20 млн рублей.

Согласно контракту, исполнитель будет поддерживать в исправном состоянии и чинить марки, «Ауди», «Вольво», «Форд», «Тойота», и «УАЗ». Также сообщается, что подрядчик обязан будет реагировать на заявки по ремонту и другим вопросам круглосуточно и в первоочередном порядке. Контракт рассчитан до конца 2021 года.

Также известно, что на данный момент правительством области заключен контракт с «Аларм-моторс Озерки» на 15 млн рублей. В данном случае предусмотрены такие же обязанности по содержанию автопарка.

Итоговая сумма контракта на оказание услуг составитчуть больше 35 млн рублей.