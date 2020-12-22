Стоимость коммунальных услуг в Петербурге вырастет на 3,3 %

Заместитель главы комитета по тарифам Ирина Бугуславская сообщила, что в 2021 году тарифы на коммунальные услуги вырастут на 3,3 %.

По ее словам, это самый низкий темп роста на услуги ЖКХ с 2014 года. Также она напомнила о том, что входит в коммунальные услуги: подача воды, водоотведение, теплоснабжение, подача электроэнергии и газа. На каждый из перечисленных ресурсов свои темпы роста тарифов и пока их удается сдерживать.

Ранее мы сообщали о том, что стоимость коммунальных платежей может увеличиться более чем на 5 %, однако по уточненным данным рост не составит больше 3,3 %.