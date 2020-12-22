Электронный дневник теперь появится во всех учебных заведениях Ленобласти

Теперь все образовательные учреждения Ленинградской области будут функционировать в рамках единой системы цифрового образовательного пространства.

По информации от пресс-службы правительства области, на 22 декабря 463 детских сада, 378 школ, 90 организаций дополнительного образования и 25 колледжей были подключены к платформе «Современное образование».

«Важным событием стало масштабное внедрение единого электронного дневника для школьников региона и электронной зачетки для студентов колледжей», — отмечено в сообщении пресс-службы.

Данная система позволяет проводить все этапы обучения — от подачи заявления до решения аттестационной комиссии. Благодаря цифровому образовательному пространству у родителей есть возможность выбрать детский сад, записать в него ребенка и проверить статус заявки, а школьники могут записываться в секции и готовиться к экзаменам.