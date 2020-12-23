Пенсионер из Тосно нашел у себя на балконе труп мужчины, умершего еще осенью

Автор: Сергей Агутин
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В полицию Тосненского района 22 декабря обратился 62-летний житель Тосно. На балконе своей квартиры на улице Победы он обнаружил останки полураздетого мужчины.

Рядом с трупом обнаружены куртка и джинсы, предположительно, принадлежавшие умершему. По данным следствия, он скончался около трех месяцев назад. Следов насилия на теле не зафиксировано.

Точные причины смерти установит экспертиза. Хозяин квартиры доставлен в полицию в нетрезвом состоянии.

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