За январь-ноябрь текущего года в Северной столице зафиксировали 23,2 тысячи преступлений, в Ленинградской области — 9,3 тысячи.

Санкт-Петербург и Ленинградская область стали лидерами в России по числу тяжких и особо тяжких преступлений. Об этом говорится в сборнике Генпрокуратуры о состоянии преступности в стране за январь — ноябрь 2020 года.

Так, за указанный период в Петербурге было совершено 23,2 тысячи преступлений (39,8 %), в Ленобласти — 9,3 тысячи (36,7 %). Далее следует Москва, на которую за 11 месяцев текущего года пришлось 49,4 тысячи преступлений (36,7 %).

Кроме того, Петербург оказался лидером по приросту количества выявленных преступлений — 12,2 тысячи деяний за указанный период.