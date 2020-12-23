В 2021 году минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России впервые превысит прожиточный минимум трудоспособного населения.

Так, с 1 января МРОТ вырастет до 12 792 рублей или на 5,5%, об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова в ходе заседания Госсовета. Это затронет 3,9 млн россиян.

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Голикова пообещала, что также будут сохранены достигнутые целевые соотношения в зарплате категорий бюджетников, которые предусмотрены майскими указами 2012 года.