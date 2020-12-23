Путин по предложению «Единой России» поручил удвоить выплаты медикам в праздники за борьбу с коронавирусом

Президент заявил, что это будет обоснованным и справедливым решением для врачей, которые рискуют заразиться COVID-19.

Владимир Путин поручил удвоить выплаты медикам, которые в новогодние праздники будут бороться с коронавирусом. Президент России поддержал предложение партии «Единая Россия» и отметил, что это будет справедливо и социально обосновано, так как среди врачей и медработников сохраняется риск заражения COVID-19.

Глава государства отметил, что в Трудовом кодексе не сказано о тех выплатах, которые правительство предоставляет медикам во время пандемии. «В этой связи считаю, что хотя бы в эти новогодние длительные праздничные дни нужно и эти социальные выплаты выплатить в двойном размере», — цитирует Путина РИА «Новости».