Скончался миллиардер Игорь Сосин — основатель сетей «Старик Хоттабыч» и OBI

Коммерсант ушел из жизни на острове Занзибар, во время отдыха. Возможной причиной смерти стал инфаркт.

Информация появилась у портала «РБК» от коллег по бизнесу и знакомых умершего бизнесмена. Они сообщили, что Игорь Сосин в этом году переболел коронавирусом. Вероятно, перенесенная болезнь ухудшила состояние его здоровья.

Предприниматель Игорь Сосин был одним из первых, кто начал крупную розничную торговлю товарами для дома. В 1994 году им была основана сеть «Старик Хоттабыч», из которой Сосин вышел уже в 2000 году, чтобы начать новое направление бизнеса.