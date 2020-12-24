Полиция Петербурга подвела итоги борьбы с пьянством за рулём — за уходящий год около 12 тысяч человек были задержаны за управление автомобилем в нетрезвом виде.

Как сообщает ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, большинство нарушающих закон водителей находились либо в состоянии алкогольного либо наркотического опьянения. К административной ответственности за вождение в пьяном виде привлекли около 8 тысяч человек.

МВД напомнило, что пьянство за рулем является одной из причин серьёзнейших ДТП, в которых гибнут люди. В 2020 году в Северной столице по вине пьяных водителей случилось 839 аварий (в том числе 40 наездов на пешеходов). В этих ДТП 40 человек погибли, 340 были травмированы.