Во Всеволожске пройдет шествие дедов Морозов

Во Всеволожске 25 декабря пройдет парад дедов Морозов. Мероприятие начнется в 12:00. Маршрут – от железнодорожной станции «Всеволожская» до Юбилейной площади.

Во время парада деды Морозы будут поздравлять местных жителей с наступающими праздниками и раздавать сувениры. Из-за ограничений по COVID-19 шествие продлится не дольше часа.

Организаторы сообщают, что все санитарно-эпидемиологические нормы будут соблюдены.