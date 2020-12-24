Во Всеволожске пройдет шествие дедов Морозов

Автор: Сергей Агутин
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Во Всеволожске 25 декабря пройдет парад дедов Морозов. Мероприятие начнется в 12:00. Маршрут – от железнодорожной станции «Всеволожская» до Юбилейной площади.

шествие дедов Морозов
Фото: Всеволожск | Городская жизнь и газета

Во время парада деды Морозы будут поздравлять местных жителей с наступающими праздниками и раздавать сувениры. Из-за ограничений по COVID-19 шествие продлится не дольше часа.

Организаторы сообщают, что все санитарно-эпидемиологические нормы будут соблюдены.

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