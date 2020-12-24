Во Всеволожске пройдет шествие дедов Морозов

Во Всеволожске 25 декабря пройдет парад дедов Морозов. Мероприятие начнется в 12:00. Маршрут – от железнодорожной станции «Всеволожская» до Юбилейной площади.
Во время парада деды Морозы будут поздравлять местных жителей с наступающими праздниками и раздавать сувениры. Из-за ограничений по COVID-19 шествие продлится не дольше часа.
Организаторы сообщают, что все санитарно-эпидемиологические нормы будут соблюдены.
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