В Сосновом Бору на мусорке нашли коробку с щенками

Автор: Гузель Галимова
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В Сосновом Бору возле мусорных контейнеров нашли щенков, которых выбросили в пластиковом контейнере.

Животных нашли местные жители, они позвонили в полицию и начали подыскивать щенкам дом. Участковый вскоре нашел хозяйку подкидышей и провел с ней профилактическую беседу, после которой она забрала контейнер с щенками обратно. 

К вечеру всем малышам нашли новых хозяев. Хорошо, что все хорошо закончилось.

Фото: Неизданное | Санкт-Петербург, ВК
В Сосновом Бору на мусорке нашли коробку с щенками щенки, Сосновй Бор, Ленобласть
В Сосновом Бору на мусорке нашли коробку с щенками щенки, Сосновй Бор, Ленобласть
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В Сосновом Бору на мусорке нашли коробку с щенками щенки, Сосновй Бор, Ленобласть
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20.12.2020 261
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