В Сосновом Бору на мусорке нашли коробку с щенками

В Сосновом Бору возле мусорных контейнеров нашли щенков, которых выбросили в пластиковом контейнере.
Животных нашли местные жители, они позвонили в полицию и начали подыскивать щенкам дом. Участковый вскоре нашел хозяйку подкидышей и провел с ней профилактическую беседу, после которой она забрала контейнер с щенками обратно.
К вечеру всем малышам нашли новых хозяев. Хорошо, что все хорошо закончилось.
Фото: Неизданное | Санкт-Петербург, ВК
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