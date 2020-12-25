В Сосновом Бору на мусорке нашли коробку с щенками

В Сосновом Бору возле мусорных контейнеров нашли щенков, которых выбросили в пластиковом контейнере.

Животных нашли местные жители, они позвонили в полицию и начали подыскивать щенкам дом. Участковый вскоре нашел хозяйку подкидышей и провел с ней профилактическую беседу, после которой она забрала контейнер с щенками обратно.

К вечеру всем малышам нашли новых хозяев. Хорошо, что все хорошо закончилось.

Фото: Неизданное | Санкт-Петербург, ВК