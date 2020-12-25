В соцсетях начала активно распространяться информация о том, что на территории общественного пространства «Песчанка» во Всеволожске Ленобласти планируют установить скульптуру Аленки, которая свои внешним видом испугала многих жителей Нововоронежа. Но это оказалось фейком.

Все началось с того, что в группе «Всеволожск ВКонтакте» появилась публикация, авторы которой якобы цитировали главу Всеволожского района. В посте говорится, что город уже договорился с властями Нововоронежа, которые обещали прислать “Аленку” к Новому году. Власти Всеволожского района сообщили, что подобная информация фейк.

Напомним, в декабре в Нововоронеже установили и практически сразу демонтировали памятник Аленке. Дело в том, что местные жители атаковали в соцсетях мэрию с просьбами «не позорить город этим уродством» и убрать «этот шедевр».