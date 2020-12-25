Ветеран из Санкт-Петербурга написала книгу, чтобы продолжить сбор в пользу медиков

Ветеран Великой Отечественной войны Зинаида Корнева, по чьей инициативе было собрано более 4,5 миллиона рублей в помощь семьям врачей, погибших в борьбе с коронавирусом, стала автором автобиографической повести, которую можно получить взамен на пожертвования в пользу медиков.
За пожертвования от 300 рублей будет высылаться электронная книга. Те, кто сможет перечислить в поддержку семей погибших медиков от 2 тысяч рублей, получат печатную книгу с личным автографом Зинаиды Антоновны. Приобрести печатную книгу через предзаказ в интернет-магазине также сможет каждый желающий, при этом 300 рублей с каждого проданного экземпляра пойдут в помощь врачам.
В ноябре президент России Владимир Путин наградил Корневу знаком отличия «За благодеяние».
Корнева ранее рассказывала, что объявила о сборе средств в поддержку заразившихся коронавирусом медиков, а также семей тех врачей, кто погиб от этой инфекции, вдохновившись примером британского ветерана Тома Мура. Если Мур, объявив о сборе средств для помощи национальной системе здравоохранения NHS, 100 раз обошёл свой двор до своего 100-летнего юбилея, то Корнева публикует на своём YouTube-канале рассказы о Великой Отечественной войне. Сейчас у ветерана более 23 тысяч подписчиков. Корнева, которой исполнилось 98 лет в конце сентября, ушла на фронт в 19 лет, служила в войсках ПВО зенитчицей-наводчицей и дошла до Берлина.
Как сообщается на сайте ее проекта, в помощь медикам собрано более 4,5 миллиона рублей. Помощь получили более 150 семей врачей и медицинских работников со всей России.