Ушел из жизни участник прорыва блокады Ленинграда Владимир Молев

Автор: Гузель Галимова
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В Ленобласти на 99 году жизни умер фронтовик, участник операции «Искра» по прорыву блокады Ленинграда, почетный житель поселка им. Морозова Владимир Молев. Александр Дрозденко выразил свои глубокие соболезнования.

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Фото: vk.com/svetiklis
«С глубокой печалью узнал о кончине Владимира Дмитриевича Молева – нашего замечательного ветерана, человека поистине героического, кавалера многих боевых наград. Мне посчастливилось быть знакомым с Владимиром Дмитриевичем: он поражал своим жизнелюбием, энергией, желанием, несмотря на очень преклонный возраст, активно участвовать в общественной жизни, делиться с молодежью воспоминаниями о Великой Отечественной», – рассказал глава региона.

Владимир Молев с 15 лет работал на заводе, затем на речном пароходстве. В 1941 году отправился защищать Родину, позднее принял участие в операции по прорыву блокады Ленинграда на Волховском фронте.

Прощание с ветераном пройдет 26 декабря в поселке им. Морозова.

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