Ушел из жизни участник прорыва блокады Ленинграда Владимир Молев

В Ленобласти на 99 году жизни умер фронтовик, участник операции «Искра» по прорыву блокады Ленинграда, почетный житель поселка им. Морозова Владимир Молев. Александр Дрозденко выразил свои глубокие соболезнования.

«С глубокой печалью узнал о кончине Владимира Дмитриевича Молева – нашего замечательного ветерана, человека поистине героического, кавалера многих боевых наград. Мне посчастливилось быть знакомым с Владимиром Дмитриевичем: он поражал своим жизнелюбием, энергией, желанием, несмотря на очень преклонный возраст, активно участвовать в общественной жизни, делиться с молодежью воспоминаниями о Великой Отечественной», – рассказал глава региона.

Владимир Молев с 15 лет работал на заводе, затем на речном пароходстве. В 1941 году отправился защищать Родину, позднее принял участие в операции по прорыву блокады Ленинграда на Волховском фронте.

Прощание с ветераном пройдет 26 декабря в поселке им. Морозова.