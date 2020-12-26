В России ожидается ажиотажный спрос на ювелирные изделия в 2021 году

Введение с 1 января 2021 года маркировки ювелирных изделий должно привести к взрывному росту легальных продаж украшений, заявил замминистра финансов России Алексей Моисеев. По его словам, так было с меховыми изделиями.

До пандемии коронавируса ежегодно на маркировку поступало около 70 млн ювелирных украшений, а в федеральный бюджет поступило 1,2 млрд в год. По подсчетам экспертов, от 30% до 50% ювелирного рынка в России до сих пор считается «серым».

Напомним, что с 1 июля в России ввели обязательную цифровую маркировку лекарственный препаратов, табачных изделий (сигарет и папирос) и обуви.