Почти 1,5 млн данных были похищены в результате кибератак на интернет-магазин Rakuten

Данные 1,48 миллиона пользователей были похищены в результате неоднократных кибератак на японский интернет-магазин Rakuten, сообщило агентство Киодо.

В результате неоднократных несанкционированных подключений произошла утечка списка директоров и представителей магазинов, которые хотят разместить свои товары в Rakuten, а также их номера телефонов.

Приглашённые эксперты заключили, что утечка произошла в результате небрежности магазина в вопросе хранения данных. Согласно информации телеканала NHK, по крайней мере, к 600 данным было несанкционированное подключение из-за рубежа. Однако пока сведений об ущербе в результате утечки не поступало.

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В системе хранились также данные юридических лиц – пользователей кредитной системы карт Rakuten и частично данные пользователей электронной платёжной системы Rakuten-Edy.