За девять месяцев 2020 года в Ленобласти на 30% сократилось число несчастных случаев на производстве. Также на 15% снизился уровень производственного травматизма.
Отмечается, что в этом году предприятиям пришлось кардинально пересмотреть свое отношение к организации работы – многие переводили сотрудников на “удаленку”, предлагали им временные рабочие места, если выход на основное место работы был невозможен, и перестраивали рабочие графики. Помимо этого, пришлось уделять повышенное внимание мерам безопасности – дезинфицировать помещения, контролировать применение средств индивидуальной защиты, разводить потоки сотрудников.
По словам председателя комитета по труду и занятости населения Аллы Астратовой, в Ленобласти достаточно востребованы специалисты по охране труда. В 2020 году на Биржу труда обратилось около 50 представителей этой профессии, большинство из них были трудоустроены в течение месяца.