Более 900 единиц техники и 1,2 тысяч дворников убирают снег на улицах Санкт-Петербурга

Более 1,2 тысячи дворников и 924 спецмашины задействованы в уборке снега на дорогах и тротуарах Санкт-Петербурга, сообщает городской комитет по благоустройству.

Отмечается, что высота выпавшего за сутки снега в северной столице составила почти 12 сантиметров.

«Ночью дороги убирали более 1 тысячи единиц техники. В 8.00 утра на линии вышли 924 машины и 1244 работника ручной уборки», — говорится в сообщении.

Кроме того, на расчистке пешеходных дорожек в скверах и парках задействована 91 единица спецтехники и 359 садовников.

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За минувшие сутки дорожные предприятия вывезли с улиц Петербурга более 2,6 тысячи кубометров снега. Он вывозится на снегоприемные и снегоплавильные пункты.