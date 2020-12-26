На дороги Ленобласти высыпали больше ста тонн соли

В Ленинградской области от последствий снегопада очистили семь тысяч километров дорог. Трассы обрабатывали чистой солью и раствором.

Комитет по дорожному хозяйству области сообщил, что службы активно расчищают дороги от наледи. На транспортные «артерии» региона уже затратили 60 литров специального раствора и больше 110 тонн соли.

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Работу по очищению дорог останавливать не планируется. Синоптики прогнозируют непогоду и 27 декабря. Хватит ли службам специальных средств для устранения гололедицы, не уточняется.