Водитель упал со снегохода и погиб под грузовиком в Гатчинском районе

Автор: Сергей Агутин
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ДТП произошло 26 декабря около 14:00. От Гатчины в сторону поселка Войсковицы на снегоходе Yamaha двигались двое мужчин.

Водитель в возрасте 34 лет не справился с управлением. Транспортное средство перевернулось.

В итоге водитель попал под колеса грузовика марки Mercedes-Benz и скончался. Врачи оказали помощь 29-летнему пассажиру и отпустили домой.

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