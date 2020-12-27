Водитель упал со снегохода и погиб под грузовиком в Гатчинском районе

ДТП произошло 26 декабря около 14:00. От Гатчины в сторону поселка Войсковицы на снегоходе Yamaha двигались двое мужчин.
Водитель в возрасте 34 лет не справился с управлением. Транспортное средство перевернулось.
В итоге водитель попал под колеса грузовика марки Mercedes-Benz и скончался. Врачи оказали помощь 29-летнему пассажиру и отпустили домой.
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27.12.2020 111