Две станции метро досрочно закроют в Петербурге 31 декабря

Автор: Сергей Агутин
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Две станции метрополитена в Санкт-Петербурге – «Адмиралтейская» и «Невский проспект-2» с выходом на канал Грибоедова – 31 декабря досрочно закроются для пассажиров.  

В обычное время станции работают до 00:24 и 00:28 соответственно. В новогоднюю ночь они закроются в 22:00.

По мнению руководителя ГУП «Петербургский метрополитен» Евгения Козина, ограничение работы двух станций в праздничный день не принесет неудобств гостям и жителям города. Ведь можно воспользоваться другими веткам метро.

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27.12.2020 43
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