Театр в Великом Новгороде реконструируют по архитектурной концепции Rhizome из Санкт-Петербурга

Компания Rhizome из Санкт-Петербурга выиграла конкурс на архитектурную концепцию реконструкции театра драмы имени Ф.М. Достоевского в Великом Новгороде, сообщила директор проектов КБ «Стрелка» Елена Мандрыко.

Как сообщалось ранее, в финал конкурса прошли три архитектурных бюро: Archiproba Studios и Form из Москвы, а также Rhizome из Санкт-Петербурга. Каждый из участников разработал оригинальную концепцию реконструкции театра под руководством куратора конкурса директора британского архитектурного бюро Haworth Tompkins Роджера Уоттса.

«Победителем конкурса на архитектурную концепцию реконструкции новгородского академического театра драмы им. Достоевского стала компания Rhizome из Санкт-Петербурга», — сказала Мандрыко в ходе пресс-конференции в онлайн-формате, посвящённой итогам конкурса.

Конкурс, который организован при поддержке компании «Дом.РФ» и КБ «Стрелка», позволит создать на базе театра культурный кластер, расширить его функционал, оснастить современным оборудованием и сделать его более привлекательным для новгородцев и гостей региона. Еще одна задача — обратить внимание на оригинальность и ценность архитектуры второй половины XX века.

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