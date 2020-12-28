Театр в Великом Новгороде реконструируют по архитектурной концепции Rhizome из Санкт-Петербурга

Компания Rhizome из Санкт-Петербурга выиграла конкурс на архитектурную концепцию реконструкции театра драмы имени Ф.М. Достоевского в Великом Новгороде, сообщила директор проектов КБ «Стрелка» Елена Мандрыко.
Как сообщалось ранее, в финал конкурса прошли три архитектурных бюро: Archiproba Studios и Form из Москвы, а также Rhizome из Санкт-Петербурга. Каждый из участников разработал оригинальную концепцию реконструкции театра под руководством куратора конкурса директора британского архитектурного бюро Haworth Tompkins Роджера Уоттса.
Конкурс, который организован при поддержке компании «Дом.РФ» и КБ «Стрелка», позволит создать на базе театра культурный кластер, расширить его функционал, оснастить современным оборудованием и сделать его более привлекательным для новгородцев и гостей региона. Еще одна задача — обратить внимание на оригинальность и ценность архитектуры второй половины XX века.
Как сообщил губернатор Новгородской области Андрей Никитин, власти рассчитывают закончить проектирование в течение 2021 года, после чего приступить непосредственно к реконструкции здания.