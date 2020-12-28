При этом в большинстве российских городов в этом году отдали предпочтение искусственным деревьям.

Агентство ТурСтат составило список городов России, в которых установили самые высокие живые новогодние ели. Санкт-Петербург с праздничной елью высотой в 25 метров оказался в первой десятке рейтинга.

Первое место отвели Уфе — там установили ель высотой 30 метров. Ели примерно одинаковой высоты оказались в Москве и Санкт-Петербурге (25 метров). Далее последовали Сыктывкар (23 метра), Углич (Ярославская область, 21 метр), Данков (Липецкая область, 20 метров), Владимир (18 метров), Брянск (13,5 метра), Череповец (13 метров) и Пенза (12 метров).

В большинстве городов, однако, настоящей ели предпочли искусственную. Самую большую — 55-метровую — установили в Красноярске.