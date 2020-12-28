Исаакиевский собор отменил службы до 10 января

Руководство храма сообщило, что в январские праздники решено не проводить рождественские богослужения.

Информация поступила от пресс-службы собора.

«С 30.12.2020 по 10.01.2021 допуск физических лиц на музейные объекты Государственного музея-памятника «Исаакиевский собор» приостановлен. Соответственно, это же распространяется на Спас-на-Крови и часовню-музей на наб. канала Грибоедова, д. 2а», — сообщил Игорь Стахеев, пресс-секретарь учреждения.

Работа храма и музейного комплекса возобновится 11 января в прежнем режиме.

Формально, ограничений на духовные службы нет, однако Исаакиевский собор юридически является музеем. По этой причине, работа учреждения была приостановлена.