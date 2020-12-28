Microsoft готовится к выпуску новой Windows

Во второй половине 2021 года компания собирается показать миру новую версию операционной системы. Новый программный продукт получит название Windows 10X.

В компании заявили, что систему ждет ряд серьезных перемен. Полный список функционала Microsoft пока не предоставила.

На данный момент известно о обновленном «спящем режиме» — теперь ноутбук будет выходить из сна при открывании крышки или нажатии кнопки питания.

Также обновленный режим позволит работать в спящем состоянии компьютера. Например, проверять электронную почту. Как это будет выглядеть на практике пока неизвестно.

Обновленная «винда» будет ориентирована не только на мобильные компьютерные устройства – ноутбуки, планшеты и т.д.