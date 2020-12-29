Неподалеку от Коваши волки растерзали домашнего пса

От животного остались только голова и веревка с карабином. В сети есть фотографии, которые мы не можем опубликовать по этическим соображениям.

Как рассказал местный житель в одном из сообществ во “ВКонтакте”, в ночь перед страшной находкой его собаки лаяли не переставая, а утром вокруг участка было множество волчьих следов.

“После обеда пошли в лес и примерно в двухстах метрах от Ковашей сначала нашли истоптанный волками снег и клочья светлой шерсти. Подумал, что волки зайца затрепали, пошли дальше и наткнулись на веревку с карабином и обглоданные останки собаки, оставили только голову”, — отметил местный житель.

Ранее житель Коробицино заметил волка вблизи поселка.