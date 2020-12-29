Победителям подарили сертификаты на 40 тысяч рублей.

Во вторник, 29 декабря, глава администрации Выборга Ильдар Гилязов поздравил предпринимателей, украсивших свои заведения к новогодним праздникам. Он подчеркнул, что они преобразили город и создали праздничное настроение местным жителям, передает «Газета Выборг».

Конкурс включал в себя четыре номинации, в нем поучаствовали порядка 40 объектов малого и среднего бизнеса. При выборе победителей члены жюри обращали внимание на внутреннее убранство, вход в помещение, витрины. За старания бизнесменов наградили подарочными сертификатами на 40 тысяч рублей.