Часовня «Неопалимая Купина» станет его главной достопримечательностью.

В поселке Беседа в Волосовском районе Ленобласти планируют создать парк, посвященный пожарной тематике. Об этом говорится на сайте госзакупок.

Пространство для отдыха должно появиться в поселке осенью 2021 года. В парке хотят разместить образец пожарной машины и часовню Иконы Божией Матери «Неопалимая Купина».

Во вторник, 29 декабря, районная администрация заявила об открытии электронного аукциона на благоустройство территории. С подрядчиком готовы заключить контракт на 30 миллионов рублей — эти средства выделят местная, областная и федеральная казна.