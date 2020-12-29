Главный тренер петербургской футбольной команды озвучил три важных спортивных события года.

Сергей Семак отметил, что самое главное событие оказалось не из области футбола.

Наставник бело-сине-голубых среди важнейших спортивных событий выделил победу Даниила Медведева на итоговом теннисном турнире ATP, необычный финальный этап Лиги чемпионов по футболу и все несостоявшиеся из-за пандемии спортивные события в 2020 году.

В своем Twitter Семак поделился ссылкой на большой материал, где известные личности из мира спорта дали интервью на эту тему.