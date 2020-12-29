В городе намерены упразднить непопулярные у пассажиров проездные и расширить функции «Подорожника».

Следующий год в Санкт-Петербурге начнется с реформы в области транспортных льгот. В частности, это коснется популярного «Подорожника», функции которого будут расширены — им можно будет оплатить проезд в пригородных поездах.

Другие же разновидности проездных билетов, которые по разным причинам менее популярны у горожан, собираются упразднить. К таковым относятся билеты на 2-7 суток и некоторые месячные билеты на наземный транспорт.