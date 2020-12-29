Петербуржцы смогут сдать ненужные елки после праздников

Активисты призывают жителей города не выбрасывать новогодние ели после празднеств, а отдать их на переработку.

В социальной сети «Вконтакте» неравнодушные активисты группы «Ёлки, палки и щепа» решили помочь петербуржцам с проблемой утилизации живых елок.

«Как и в прошлые годы, мы соберём в группе информацию обо всех известных пунктах приёма новогодних деревьев как в Петербурге и Ленинградской области, так и в других городах России», — написано в объявлении.

По словам общественников, ряд пунктов приема будет работать вместе с партнёрами в рамках городской акции «Ёлки, палки и щепа». Точные адреса и даты приема деревьев определят после новогодних каникул — примерно 13 — 14 января.