Театры Карелии откроются 2 января, кинотеатры с 29 декабря – губернатор

О смягчении ограничительных мер по коронавирусу и возобновлении работы театров со 2 января, а кинотеатров с 29 декабря сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков.

«Мы можем говорить о том, что ситуация с распространением коронавируса в республике стабилизировалась. Поэтому принято следующее решение: театры, концертные, выставочные залы и музеи откроются уже со 2 января, а кинотеатры с 29 декабря могут продолжить работу в обычном режиме и принимать посетителей все праздники», — сообщил Парфенчиков на своей официальной странице «ВКонтакте».

Он добавил, что при этом ограничения по количеству посетителей сохраняются, так же как и остальные требования санэпидбезопасности.

«Еще раз обращаю внимание, что 31 декабря, в период наибольшего ажиотажа, жителям республики старше 65 лет запрещается посещение торговых центров и магазинов. Поэтому убедительно прошу представителей старшего поколения сделать все необходимые покупки завтра, 30 декабря. Либо воспользоваться услугами торговых точек на открытом воздухе — на них ограничение не распространяется», — уточнил он.

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По данным, озвученным Парфенчиковым, за минувший понедельник в Республиканской инфекционной больнице было зарегистрировано 38 обращений граждан в связи с заболеванием новой коронавирусной инфекцией, когда неделю назад их было 75. А в понедельники конца ноября и начала декабря количество обращений превышало 100.