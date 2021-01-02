В Петербурге выявлено 3742 заболевших коронавирусом за сутки

Автор: Анастасия Щербакова
-
Поделиться

Несмотря на ограничительные меры в новогодние праздники, число заболевших Covid-19 продолжает расти. Сайт «Стопкоронавирус.рф» привел статистику заражения по регионам.

Согласно данным, за минувшие сутки в России зафиксировано 26 301 случаев заражения, 447 скончались COVID-19.

В Ленобласти за сутки обнаружено 223 новых случая инфицирования, 6 человек с COVID-19 ушли из жизни.

Число заражений в Петербурге снова бьет рекорды — коронавирус подтвердили у 3742 человек. На данный момент известно о 76 случаях смерти.

Вам будет интересно
В Петербурге выявлено 3742 заболевших коронавирусом за сутки статистика смертности, пандемия, новогодние ограничения, Ленобласть, коронавирус, COVID-19
Населенные пункты, где 1 января зафиксировали новые случаи заражения коронавирусом
В Ленинградской области за последние сутки COVID-19 подтвердился у 224 человек. Управление Роспотребнадзора приводит список населённых пунктов, где выявлены новые заражённые. Бокситогорский...
01.01.2021 222
Автор